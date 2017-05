Morgen tot 25 graden, overmorgen zelfs 27 graden

Door: redactie

15/05/17 - 13u57 Bron: Belga

De komende dagen lijkt de lente dan toch eindelijk door te breken. Morgen klimt het kwik tot 25 graden, woensdag plan je best een buitenactiviteit want dan wordt het zelfs 27 graden. Slechts 's avonds en 's nachts krijgen we hier en daar een spatje regen.





In de loop van de namiddag bereikt vandaag een zwakke storing het westen van het land met in de kuststreek wat lichte regen. Elders wordt het bewolkt maar blijft het droog. De maxima schommelen tussen 18 graden aan de kust en 21 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.



Vanavond en -nacht wordt het op de meeste plaatsen bewolkt tot zwaarbewolkt. Hier en daar kan het wat licht druppelen. De minima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 15 graden in het centrum van het land.

Wolken en opklaringen Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 20 graden op de Hoge Venen en 25 graden in de Kempen. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest. 's Avonds en 's nachts wordt het meestal zwaarbewolkt in het uiterste westen van het land. Elders wisselen wolken en opklaringen elkaar af en in het zuidoosten van het land zijn er zelfs brede opklaringen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.



Woensdag wordt het vaak zonnig met soms hogere wolkenvelden. De warme maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in de Kempen. Woensdagnacht verwachten we geleidelijk regen of onweersbuien vanaf het westen.