Vanmiddag zonnig en droog lenteweer, volgende week gaan we naar 25 graden

KVDS

14/05/17 - 07u20 Bron: Belga

Er trekt vanmorgen nog een zwakke storing over het land, maar vanuit het westen wordt het na de middag droger en zonniger. Dat is de voorbode voor een mooi begin van de nieuwe week, waarin het kwik dinsdag en woensdag kan oplopen tot 25 graden.

Vanmorgen trekt nog een zwakke storing vanaf de kust oostwaarts over het land, met wat regen en mogelijk een plaatselijke donderslag. In het westen wordt het na de middag droog en vrij zonnig. De maxima variëren van 15 of 16 graden op de Ardense hoogten, 17 tot 19 graden in het westen en 19 tot plaatselijk 21 graden in het noordoosten.

Komende nacht is het overal rustig en droog met brede opklaringen, bij minima van 4 tot 8 graden.



Morgen is het overwegend droog en aanvankelijk vrij zonnig. In de namiddag verschijnen er meer wolkenvelden vanaf de Franse grens en valt er hooguit een spatje regen in het westen. De maxima liggen dan tussen 16 of 17 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in het centrum.



Tot 25 graden

Dinsdag blijft het droog met brede opklaringen en hoge sluierwolken. De warme maxima liggen tussen 20 en 25 graden. Woensdag komt daar mogelijk nog een graadje bij, maar op het einde van de dag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk met onweer.



Donderdag worden veel wolken verwacht met regen of buien, en het kwik zou dan weer dalen richting 15 à 20 graden.