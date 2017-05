Vandaag wordt zonnig en droog, morgen tot 21 graden

Bewerkt door: LB

Vandaag is het droog en zonnig. Het wordt zachter met maxima tussen 14 en 18 graden. Vanavond bestaat de kans op lichte regen. Vanaf morgen wordt het warmer maar wisselvalliger met regen en plaatselijk onweerachtige buien. Maxima schommelen rond 20 graden, meldt het KMI.

Vandaag wordt het mooi weer met veel zon. De maxima schommelen tussen 14 graden aan zee en in Hoog-België, en 17 of 18 graden in Vlaanderen. Tijdens de nacht komen er meer en meer wolken opzetten vanaf de Franse grens. Wat lichte neerslag is mogelijk in het zuiden van het land op het einde van de nacht.



Morgen neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. In de voormiddag kan het soms licht regenen. Na de middag ontstaan er buien en is er kans op onweer. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.



Vrijdag is het eerst betrokken en regenachtig. Later wordt het wisselvallig met buien en kans op onweer. In de late namiddag komen er opklaringen vanuit het zuidwesten. Maxima van 15 tot 20 graden.



In het weekend blijft het wisselvallig maar de temperatuur blijft hangen op 19 graden. Vanaf volgende week stijgt het kwik tot 22 graden en blijft het waarschijnlijk droog.