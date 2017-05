Week start grijs en fris, donderdag tot 20 graden

Door: redactie

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen grijs met mogelijk hier en daar lichte regen of motregen. Later in de namiddag wordt het vanaf de Nederlandse grens droger en in het noorden van Vlaanderen kan de zon af en toe doorbreken. De maxima liggen rond 12 of 13 graden in het noordwesten, 10 tot 12 graden in het centrum en tussen 6 en 9 graden in de Ardennen. De wind waait matig en draait van noordwest naar noordelijk richtingen. Aan de kust neemt die toe tot vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.