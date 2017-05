Het wordt een natte dag vandaag (maar in het weekend tot 20 graden!)

KVDS

4/05/17 - 07u44 Bron: Belga

Vanochtend regent het eerst op vele plaatsen. Later op de dag wordt het in Vlaanderen overwegend droog, maar is er nog altijd kans op een lokale bui. Er verschijnen wel enkele opklaringen. In het zuiden van het land vallen er ook in de namiddag nog buien, die vooral in de Ardennen gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoog-België en lokaal 15 graden in het westen.

Er waait vandaag een matige noordoostenwind, die aan zee deze namiddag mogelijk vrij krachtig wordt uit noordnoordoosten. Dat meldt het KMI.



Vanavond zijn er in de Ardennen nog enkele onweerachtige buien mogelijk. Later vannacht is het overwegend droog maar bewolkt en is nog een enkel buitje mogelijk. De minima liggen tussen 5 graden in Hoog- België en lokaal 9 graden in Vlaanderen. De oosten- tot noordoostenwind is zwak of matig. Lees ook April was toch niet zo grillig: zeer droog met uitzonderlijk weinig onweer