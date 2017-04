Mooi weekend voor de boeg ondanks natte start

Bewerkt door: kv

22/04/17 - 06u54 Bron: Belga

Vandaag begint met lichte regen, maar vanuit het noorden wordt het snel droger en verschijnen er enkele korte opklaringen in de loop van de namiddag. Morgen blijft het nagenoeg droog, meldt het KMI.

Vandaag wordt erg fris met maxima tussen zes graden in de Ardennen en tien of elf graden in Vlaanderen. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond en -nacht blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De minima dalen tot zes graden aan de kust en nul op de Hoge Venen. De wind wordt zwak uit noord tot noordwest.



Morgen wisselen enkele opklaringen af met zwaarbewolkte perioden. Het blijft nagenoeg droog. De maxima schommelen tussen 6 en 9 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 10 en 12 graden elders. De wind is zwak of soms matig uit noordelijke richtingen en wordt zwak veranderlijk tegen de avond.



Maandag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima stijgen tot 13 of 14 graden in het centrum van het land. Maandagnacht wordt het zwaarbewolkt en valt de regen vanuit het noorden.



Dinsdag blijft de regenzone over het land slepen. Later kan de neerslag in de Hoge Venen een winters karakter aannemen.



Woensdag en donderdag is het wisselvallig met soms felle voorjaarsbuien en kans op een donderslag. De maxima komen niet hoger dan 10 graden op woensdag en donderdag. Lichte nachtvorst blijft mogelijk, vooral naar woensdag en donderdag toe en vooral over het oosten van het land.