Geen fraai lenteweer in het vooruitzicht, wel nachtvorst

Bewerkt door: jv

16/04/17 - 07u12 Bron: Belga

Vanochtend is het overwegend droog maar vaak bewolkt. In de loop van de voormiddag verwacht het KMI lokale buien. In de namiddag vergroot tijdelijk de kans op een aantal opklaringen, maar vallen er in Hoog-België nog een paar buien. Op het einde van de namiddag of vanavond wordt het zwaarbewolkt vanaf het noordwesten met stilaan perioden van regen of motregen. De frisse maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen.

Vannacht wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen. Over het noorden en later mogelijk ook in het centrum wordt het droger. De minima schommelen van 2 graden in de Hoge Ardennen tot 7 graden over het westen.



Morgenochtend is het zwaarbewolkt met hoofdzakelijk in het zuiden nog regen. In de loop van de dag komen er opklaringen vanuit het noordwesten maar wordt het ook wisselvallig met kans op buien. Maxima tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in het centrum van het land.



Dinsdag is het wisselvallig met voorjaarsbuien. De buien kunnen vergezeld zijn van een donderslag en stofhagel. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in Vlaanderen. Na een koude nacht met nachtvorst in Kempen en Ardennen blijft het woensdag droog met vaak veel wolkenvelden en tussendoor enkele opklaringen. Het is fris met maxima van 5 graden op de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen bij een matige noordoostenwind.



Na opnieuw een koude nacht met nachtvorst in het binnenland neemt de bewolking donderdag toe vanuit het westen met kans op wat lichte motregen. De maxima blijven fris en schommelen tussen 6 en 10 graden. Vrijdag verandert het weer nauwelijks maar wordt het wel enkele graden zachter.



Het KMI waarschuwt vandaag ook voor CO-intoxicatie.