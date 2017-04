Het wordt vandaag bewolkt met hier en daar een bui

KVDS

Na wat opklaringen en soms lage wolken neemt de bewolking toe in de loop van de dag en kan er een lokale bui vallen. In de Hoge Venen wordt het tot 8 graden, aan zee 12 graden en in het centrum 14 graden.

De wind waait eerst zwak en veranderlijk of uit west- tot zuidwestelijke richtingen. Later waait de wind zwak tot matig uit het westen. Dat meldt het KMI.



Regen

Vanavond en -nacht wordt het geleidelijk aan zwaarbewolkt vanaf het noordwesten en volgt er regen. In het zuidoosten blijft het nog droog. De minima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee. In het centrum daalt het kwik naar 8 à 9 graden.

