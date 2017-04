Na warmste 9 april ooit: wordt het opnieuw winters?

Door: FT

10/04/17 - 18u28 Bron: Twitter

De Schotten weten wat het is, sneeuw in de lente. Narcissen en een wit tapijt: het lijkt niet te kloppen. © SWNS.

Aan de warmste 9 april ooit, gisteren, wordt deze week geen vervolg gebreid. De lente gaat weer even in de koelkast. Volgens weerman Frank Dubocage kan het paasweekend in de Hoge Venen zelfs winters worden.

We kijken met heimwee terug naar gisteren, toen de thermometer op sommige plaatsen liefst 23 graden aangaf. Geen blote benen en zonnecrème vandaag, op 10 april, want het is al een pak frisser en minder zonnig. April betekent nog altijd 'aprilse grillen' en dus kunnen we nog steeds verrast worden door hagelbuien, (smeltende) sneeuw en koude lucht.



Zo ook in het paasweekend, want dat belooft regenachtig en winderig te worden. Op paaszondag en paasmaandag duikt het kwik zelfs de dieperik in, met een maximumtemperatuur van slechts 12 graden. In het zuiden van het land kan de temperatuur 's nachts zelfs dalen tot het vriespunt. Volgens weerman Frank Dubocage zouden de regendruppels in de Hoge Venen zelfs (smeltende) sneeuwvlokken kunnen vormen. Wordt het daar dus paaseieren rapen met muts en handschoenen aan?