Zon baas tijdens heerlijk lenteweekend

Geleidelijk aan trekt het ochtendgrijs op en komen er brede opklaringen vanuit het westen. In het noordoosten kan het wel tot na de middag duren eer de bewolking oplost. De maxima schommelen tussen 13 graden aan zee en in de Ardennen en tot 16 graden elders. De wind is zwak en veranderlijk.

Maandag krijgen we eerst veel wolken met soms lichte regen. Later overdag wordt het licht wisselvallig vanaf het noorden met enkele buitjes maar ook een aantal opklaringen. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden.



Dinsdag blijft het meestal droog en is het wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima schommelen rond 13 graden. Dinsdagnacht en woensdag verwachten we perioden met regen of buien bij maxima rond 12 graden.



Donderdag en vrijdag wordt het wisselvallig met buien en opklaringen bij frisse maxima rond 11 of 12 graden. Een hogedrukgebied boven onze streken zorgt voor rustig en droog weer. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk droger.



Het KMI signaleert tot slot nog ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen. Let daarom op bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want deze kunnen een gevolg zijn van CO- vergiftiging.