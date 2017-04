Vandaag meest frisse dag van de week, zondag wordt het 20 (!) graden

Door: redactie

Vandaag wordt de meest frisse dag van de week met maxima van 7 graden in Hoog-België tot 11 graden in Vlaanderen. Over het algemeen is er veel bewolking met in de ochtend lokaal nevel. Het blijft overwegend droog met in het oosten kans op een buitje. In de loop van de middag ontwikkelen er zich wat meer opklaringen, aan zee worden dat zonnige perioden. Dat meldt het KMI.