Modderstromen in Colombia eisen al 254 doden, onder wie 43 kinderen

KVDS

3/04/17 - 08u00 Bron: Belga

© epa.

Na zware modderstromen in het zuidwesten van Colombia, zijn al zeker 254 doden geteld, onder wie 43 kinderen. Dat heeft president Juan Manuel Santos gezegd op Twitter. Hij beloofde dat de heropbouw van de getroffen stad Mocoa vlot zal verlopen.

"Men heeft me gemeld dat de dodentol is opgelopen tot 254 doden", aldus Santos, die het beheer van de reddings- en herstellingsoperaties op zich heeft genomen. "Onze gebeden zijn bij hen."

Hevige regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde ervoor dat verscheidene rivieren buiten hun oevers traden, wat ongeziene modderstromen veroorzaakte in de provincie Putamayo, en vooral dan in de hoofdstad Mocoa, die zo'n 40.000 inwoners telt.



De stad zit ondertussen nog steeds zonder stromend water en elektriciteit. De autoriteiten waarschuwen dat de herstellingswerken nog enkele dagen kunnen duren.



Waterleiding

President Santos beloofde zondag dat hij een nieuwe waterleiding zal laten bouwen, om drinkwater te garanderen voor alle burgers. Tijdens zijn tweede bezoek aan het rampgebied in 24 uur verklaarde hij bovendien dat "Mocoa er beter zal staan dan voordien".



Hij beloofde dat de nieuwe huizen die gebouwd zullen worden, stabieler zullen zijn, en dat de bouw van een nieuw ziekenhuis wordt versneld. De werkzaamheden gaan de komende dagen door omdat "Mocoa moet recupereren van deze slag", aldus de president.



Wereldleiders

Santos bedankte talrijke wereldleiders die hun steun al hebben uitgesproken voor zijn land. China en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank schonken respectievelijk 1 miljoen en 200.000 dollar voor de heropbouw van de stad.