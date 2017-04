Dag start met mist, later opnieuw zonnig

KVDS

3/04/17 - 06u54 Bron: Belga

De dag begint vandaag op veel plaatsen grijs met mist en laaghangende bewolking, die een groot deel van de voormiddag zullen blijven hangen. Op de Ardense Hoogten wordt het snelst zonnig. De maxima liggen tussen 12 en lokaal 16 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Morgen is het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, eerst droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag komt er meer bewolking waaruit eventueel een spatje regen kan vallen. De maxima liggen rond 12 graden aan de kust, tussen 14 en 16 graden in het Vlaamse binnenland en tussen 11 en 13 graden in de Ardennen.



Droog

Woensdag begint de dag op de meeste plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. Later op de dag blijft de bewolking overwegen en zijn de opklaringen eerder schaars maar het blijft wel droog. De wind waait matig uit noordwestelijke richtingen en het wordt wat frisser met maxima rond 13 graden in het centrum.



Bewolkt

Donderdag is het bewolkt, maar zo goed als droog, met een strakke noordwestenwind met temperaturen tot hooguit 12 graden.