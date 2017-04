Dodentol bij modderstromen in Colombia loopt op tot 254, nog honderden vermisten

Door: redactie

2/04/17 - 06u32 Bron: Belga

Na de modderstromen in het zuidwesten van Colombia zijn nu al 254 doden geteld. Dat heeft het Rode Kruis gemeld. Honderden mensen zijn nog vermist. Vooral de stad Mocoa is getroffen. Acht wijken zijn begraven door de modderstroom. De president heeft de noodtoestand afgekondigd nadat drie rivieren buiten hun oevers traden.

"De laatste balans bedraagt 206 doden, 202 gewonden, 220 vermisten, 300 getroffen families, 17 wijken met ernstige schade en 25 woonblokken die vernield zijn", aldus Cesar Urueña, de directeur van de hulpdiensten van het Colombiaanse Rode Kruis.



De hevige regenval van de voorbije nacht zorgde ervoor dat verschillende rivieren buiten hun oevers traden, wat zorgde voor ongeziene modderstromen in de provincie Putamayo, en vooral dan provinciehoofdstad Mocoa, die zo'n 100.000 inwoners telt. De stad, zowat 630 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota, is over land niet meer bereikbaar doordat twee bruggen beschadigd zijn.