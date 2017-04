Dodentol bij modderstromen in Colombia loopt op tot 130, nog 200 vermisten

Door: redactie

De dodentol van de modderstromen in het zuidwesten van Colombia is opgelopen tot 130. Dat meldt het Rode Kruis zaterdag. Ongeveer 200 mensen zijn nog steeds vermist. Vooral de stad Mocoa is getroffen. Acht wijken zijn begraven door de modderstroom.

De hevige regenval van de voorbije nacht zorgde ervoor dat verschillende rivieren buiten hun oevers traden, wat zorgde voor ongeziene modderstromen in de provincie Putamayo, en vooral dan provinciehoofdstad Mocoa, die zo'n 100.000 inwoners telt. De stad, zowat 630 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota, is over land niet meer bereikbaar doordat twee bruggen beschadigd zijn.