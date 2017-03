Grootste evacuatie in meer dan 40 jaar: cycloon Debbie houdt lelijk huis in Australië

SPS

Het openbare leven in het noordoosten van Australië wordt langzaam hervat, na de schade die cycloon Debbie heeft aangericht. Het werk in de haven van Townsville wordt vanochtend weer hervat, de haven van Mackay blijft nog even dicht tot de schade is hersteld.