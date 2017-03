Lente start vandaag vrijwel droog

KVDS

21/03/17 - 08u58 Bron: Belga

© thinkstock.

De start van de lente gaat zo goed als overal in ons land gepaard met droog weer en opklaringen. Vanochtend is er in de Ardennen nog wat regen mogelijk. Elders, op een lokale bui na, is het zo goed als droog met opklaringen die vooral in het westen breed worden, zo meldt het KMI.

In de namiddag is het overal droog met soms brede opklaringen, die afwisselen met stapelwolken. Enkel in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas blijft het tot 's avonds zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden in de Ardennen en rond 10 of 11 graden in Laag-België. De wind waait matig of lokaal soms vrij krachtig uit het westen. Later wordt hij zwak tot matig.

