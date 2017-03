Héérlijk: we krijgen een zacht lenteweekend

Door: redactie

11/03/17 - 07u07 Bron: Belga

© anp.

Het wordt vandaag droog met maxima tot 15 graden. Morgen is er tegen de avond kans op wat regen. Ook volgende week blijft het droog en rustig, zo voorspelt het KMI.

Vandaag blijft het droog. Soms zijn er opklaringen maar vanaf het westen neemt de hoge sluierbewolking toe, vooral na de middag. In het westen is er tijdelijk kans op enkele lage wolkenvelden. De zachte maxima liggen tussen 11 en 15 graden.



Ook vanavond en -nacht is het droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 0 en 4 graden.



Morgen wisselen opklaringen en hoge en middelhoge wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog maar in de namiddag en 's avonds vergroot vooral over het westen de kans op wat regen. Het wordt zacht met maxima van 10 tot 15 graden.



Volgende week verwacht het KMI een afwisseling van soms brede opklaringen en lage wolken. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden. De nachten zijn nog behoorlijk fris met in Kempen en Ardennen kans op grondvorst. De wind wordt overwegend zwak en vooral dinsdagochtend is er kans op mist.