Reddingswerkers met man en macht op zoek naar laatste vermiste Nederlandse snowboarder

lawine Reddingswerkers werken ook vandaag met man en macht om de Nederlandse student te vinden die dinsdag door een lawine werd gegrepen. Momenteel zoeken ongeveer zestig man met speurhonden in de sneeuw naar de snowboarder, zegt de lokale politie tegen het ANP.

Volgens Marcus Schlatmann, directeur van de skipiste in de Franse Alpen, is ongeveer bekend waar de nog vermiste student te vinden is. Met honden en apparatuur is die plek gisteren min of meer bepaald, zo zei hij vandaag tegen Omroep Gelderland. Vijftig Franse politiemensen, vrijwilligers en een helikopter zijn vanmorgen aan een nieuwe speurtocht op de berg begonnen.



De reddingsdiensten hopen het slachtoffer zo snel mogelijk te vinden omdat het weer gaat veranderen. De temperaturen gaan omhoog waardoor het lawinegevaar in het gebied toeneemt.



Drie Nederlandse studenten werden dinsdag bedolven door de lawine. De lichamen van twee mannen zijn al gevonden en geborgen.