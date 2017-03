"Lawine op skipiste in Tignes heeft geen slachtoffers gemaakt"

Door: redactie

7/03/17 - 11u17 Bron: Le Dauphine, BFMTV & Twitter

Skiërs stappen van de piste waar zich deze ochtend een lawine heeft voorgedaan. De hulpdiensten en reddingswerkers zijn massaal ter plaatse. © Twitter.

Het Franse skioord Tignes is opnieuw getroffen door een lawine. Volgens Franse media vond die plaats op de blauwe piste 'Carline'. Verschillende skiërs zouden door de sneeuw zijn meegesleurd, maar er zou geen sprake zijn van slachtoffers. De reddingsoperatie zou intussen zijn afgelopen. Dat bevestigen de hulpdiensten ter plaatse.

De lawine vond deze ochtend rond 10 uur plaats. Verschillende getuigen zagen hoe de sneeuw over de piste rolde. Op dat moment waren al heel wat mensen aan het skiën, want skipiste 'Carline' was de enige die op dat moment geopend was. Aanvankelijk werd gevreesd voor een zware balans. Reddingswerkers konden niet precies zeggen hoeveel skiërs onder de sneeuw bedolven waren, maar "aan het materiaal te zien dat op de piste lag, ging het om zeker dertig mensen". Overigens kon de hulpoperatie erg moeilijk van start gaan door de beperkte zichtbaarheid. Zo konden er onder meer geen helikopters worden uitgestuurd. Hulpdiensten moesten te voet ter plaatse gaan. Intussen hebben Franse autoriteiten bevestigd dat de eerste reddingsoperatie achter de rug is. Niemand zou onder de sneeuw bedolven zijn. (Lees verder onder de advertentie)

Föhnwind

Het weer in het Franse Savoie is sinds deze nacht erg verslechterd. In de afgelopen 48 uur zou er meer dan een meter verse sneeuw gevallen zijn. "En het blijft hier nog altijd sneeuwen", zegt een Franse journalist ter plaatse. "Het sneeuwdeken ligt er op die manier erg instabiel bij."



De voorbije dagen al werden skigebieden in Frankrijk, Italië en Zwitserland geteisterd door stormwinden. De typische föhnwind, een warme droge wind die vaak de Alpen aanddoet, deed de temperaturen lokaal stijgen tot wel 20 graden. Experts lieten al verstaan dat de kans op lawines zo alleen maar groter wordt. Het risico van lawinegevaar werd deze ochtend in Tignes op vier gezet, het op één na hoogste niveau.



In hetzelfde skigebied kwamen op 13 februari van dit jaar ook al vier skiërs om het leven toen ze zich buiten de piste begeven hadden. De lawine die zich vandaag heeft voorgedaan, vond op de piste zelf plaats.



Veertien lawines

Sinds het begin van het skiseizoen waren er al veertien lawines in de Alpen en de Pyreneeën. Daarbij kwamen minstens zeven mensen om het leven, waaronder een Belg. Vorig seizoen waren er 45 incidenten met lawines op skipistes, daarbij kwamen in totaal 21 mensen om het leven.