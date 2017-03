Storm eist twee levens in Frankrijk, 600.000 gezinnen zonder elektriciteit

Door: redactie

6/03/17 - 20u48 Bron: Belga

Toeschouwers kijken terwijl terwijl een storm nadert in Nice. © afp.

In Frankrijk zijn twee mensen om het leven gekomen door de passage van winterstorm Zeus: een automobilist in de Dordogne en een vrachtwagenchauffeur in Alpes-de-Haute-Provence. Tijdens de storm zijn windsnelheden opgemeten tot 193 kilometer per uur. In totaal zitten 600.000 gezinnen zonder elektriciteit, aldus de Franse media. De storm moet morgen in de loop van de ochtend gaan liggen.