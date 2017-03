Zwaarbewolkt met regen, maar zachte temperaturen

Door: redactie

weerbericht Het wordt vandaag overal zwaarbewolkt, met vanaf het zuidwesten langzaam aan perioden met regen of buien. Vanmiddag kunnen de buien in het oosten van het land vergezeld zijn van een donderslag. Het is zacht met maxima van 10 tot 14 graden.

De wind is matig uit zuidelijke richtingen. In het westen van het land ruimt de wind naar het zuidwesten. Dat meldt het KMI, dat gelijk waarschuwt voor CO-vergiftiging.



Vanavond blijft het wisselvallig met buien, maar in het tweede deel van de nacht wordt het vanaf het westen droger met meer opklaringen. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Ardennen en 7 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten. Lees ook Fikse onweersbui zet Brusselse tunnels (even) blank

Krokusvakantie in een notendop: regen en buien

