Belg redt vrienden, maar sterft onder tweede lawine

Een Belgische skiër van 25 is gisteren omgekomen in Italië toen hij twee vrienden wou redden. Zij raakten bedolven onder een lawine."Hij was hen aan het bevrijden toen een tweede lawine hem meesleurde", vertelt zijn vader.

Slachtoffer Constantin Didisheim (25) was een veelbelovende regisseur, die onder meer een kortfilm maakte over de aanslagen van 22 maart. Gistermiddag was hij samen met twee vrienden buiten de piste aan het skiën op de Plan de la Gabba in Courmayeur. Plots rolde een sneeuwlaag van zo'n 40 meter breed naar beneden en greep naast de twee vrienden van Didisheim ook 16 andere skiërs.



"Constantin is naar zijn vrienden toegesneld om hen te redden", vertelt zijn vader Christophe, zoon van de voormalige stafchef van koning Albert. "Maar toen volgde een onverwachte tweede lawine, die hem het leven heeft gekost. Zijn twee vrienden hebben het uiteindelijk wel gehaald en liggen in het ziekenhuis."



Naast de jonge Brusselaar kwamen een Duitse en een Italiaanse skiër om. Vijf andere buitenlanders werden, net als de twee geredde vrienden van de Brusselaar, per helikopter geëvaceerd.



De voorbije dagen waren er in de skigebieden nog meer lawines met gewonden. Volgens experts komt dat door het gebrek aan gelijkmatige sneeuwval de voorbije winter. Weerstations hadden al gewaarschuwd om nu zeker niet buiten de pistes te skiën.



