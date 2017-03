Twee Belgen komen om bij lawines in Italiaanse Alpen, twee andere landgenoten gewond

Door: redactie

Bij een lawine in Courmayeur, in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta, zijn minstens vier mensen om het leven gekomen. De Italiaanse krant 'Corriere della Sera' bericht dat ook twee Belgen het leven lieten. Twee andere landgenoten zouden breuken hebben opgelopen.

Zoekacties zijn momenteel nog volop gaande. Hulpdiensten kunnen nog niet precies zeggen hoeveel mensen het leven hebben gelaten of hoeveel gewonden er zijn. Wel zouden al zeker vier mensen dood vanonder de sneeuw zijn gehaald, waaronder twee Belgen. Dat hebben de reddingsdiensten ter plaatse bevestigd. Er zou ook sprake zijn van een Duits slachtoffer. Zeven andere skiërs zijn gewond geraakt. Twee landgenoten zouden allicht breuken hebben opgelopen, maar dat nieuws is nog niet bevestigd.



Italiaanse media berichten dat het om een groep buitenlanders ging - een groep van twintig mensen met de Duitse, Belgische en Italiaanse nationaliteit - die in het skigebied Val Veny, ten zuiden van de Mont-Blanc, off-piste aan het skiën waren toen de lawine zich rond 13 uur deze middag voordeed.



Een uur na de eerste lawine zou zich in La Thuile, ook in Valle d'Aosta, een tweede lawine hebben voorgedaan. Daarbij werden twee alpinisten verrast. Ook zij raakten onder een dik pak sneeuw bedolven, maar zouden volgens de Italiaanse krant 'La Repubblica' bevrijd zijn. Beiden stellen het goed.