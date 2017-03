Belg komt om bij lawine in Italiaanse Alpen, twee andere landgenoten gewond

Door: redactie

2/03/17 - 18u00 Bron: La Repubblica & Corriere della Sera

Reddingswerkers gaan op zoek naar slachtoffers. © Guardia di Finanza.

Bij een lawine in Courmayeur, in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta, zouden minstens drie mensen om het leven zijn gekomen. Volgens het Italiaanse persagentschap 'Ansa' zou een van de slachtoffers een Belg zijn. Dat nieuws werd deze avond ook bevestigd door de minister Buitenlandse Zaken, Didier Reynders. Twee andere landgenoten zouden gewond zijn geraakt.

De balans van de lawine die zich deze middag heeft voorgedaan, is zwaar: momenteel is men er zeker van dat al drie mensen om het leven kwamen, onder wie een Belg, een Italiaan en een Duitser. Dat bericht wordt bevestigd door de politie van Entrèves, die al een hele dag op de plaats van het ongeval is. Bij de gewonden zouden ook twee Belgen zijn, maar ook twee Italianen. Zij zouden stabiel zijn. Een vijfde gewonde kon nog niet worden geïdentificeerd, maar zou er wel erg aan toe zijn.



Italiaanse media berichten dat het om een groep buitenlanders ging - een groep van twintig mensen met de Duitse, Belgische en Italiaanse nationaliteit - die in het skigebied Val Veny, ten zuiden van de Mont-Blanc, off-piste aan het skiën waren toen de lawine zich rond 13 uur deze middag voordeed.



"Het leek wel een slagveld, mensen waren aan het schreeuwen, allemaal in een andere taal. Het was erg moeilijk werken", beschrijft Daniel Ollier, van de politie in Entrèves, toen die deze middag in Courmayeur ter plaatse kwam. Volgens een bron zouden enkele skiërs gespaard zijn gebleven van erger door het dragen van een airbag onder hun jas.



Intussen is ook geweten dat zeker twee, mogelijk vier skiërs, vermist zijn. Zij zouden nog onder de sneeuw liggen. Het is niet zeker of het om Belgen gaat.



Tweede lawine

Een uur na de eerste lawine zou zich in La Thuile, ook in Valle d'Aosta, een tweede lawine hebben voorgedaan. Daarbij werden twee alpinisten verrast. Ook zij raakten onder een dik pak sneeuw bedolven, maar zouden volgens de Italiaanse krant 'La Repubblica' bevrijd zijn. Beiden stellen het goed.