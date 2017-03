Al meteen maartse buien

Door: redactie

Het is vandaag eerst overwegend droog met opklaringen. Maar in de loop van de namiddag bereikt een nieuwe neerslagzone ons land vanaf de Franse grens, waardoor het vooral in het zuiden van het land soms matig kan regenen. In het noorden gaat het om lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden. Dat meldt het KMI.