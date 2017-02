Wisselvallige dag, maar overwegend droog weekend

Door: redactie

Vandaag wordt het wisselvallig met buien. Een donderslag is niet uitgesloten. Ten zuiden van Samber en Maas vallen er enkele winterse buien. Na de middag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen met meer opklaringen. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Ardense hoogvlakten en 7 graden in het westen van het land.

Vanavond en vannacht verlaten de laatste winterse buien het oosten van het land en klaart het overal op. In de Ardennen kan de lage bewolking blijven hangen en het zicht beperken. Er is kans op enkele ijs- en rijmplekken in het binnenland. De minima liggen tussen -3 graden op de Ardense hoogvlakten, 0 graden in het centrum van het land en 2 graden aan zee. De wind zwakt af en krimpt later naar zuid tot zuidwest.



Morgen begint met mooie opklaringen, maar plaatselijk hangt er nevel of een (aanvriezende) mistbank, vooral in de Ardennen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe maar het blijft droog. In de avond en gedurende de nacht neemt de bewolking verder toe en is een beetje regen in het noorden van het land mogelijk. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden in de Ardennen en 8 of 9 graden in Vlaanderen. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuidwesten en wordt matig en aan de kust vrij krachtig.



Zondagochtend wordt het zwaarbewolkt in het noorden met mogelijk lichte regen. Elders is het meestal droog met enkele opklaringen. In de loop van de dag komt er meer bewolking en verhoogt de kans op een bui. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.



Maandag krijgen we regen bij maxima rond 10 graden. Van dinsdag tot donderdag wordt het frisser en soms onstabiel met regelmatig buien. De maxima schommelen rond 6 tot 8 graden.