Jongen (3) en man (73) in levensgevaar door storm

De rukwinden van gisteren hebben drie zwaargewonde slachtoffers gemaakt. Een bejaarde man en een kleuter zijn in levensgevaar.

Plank tegen hoofd



In de Brusselse gemeente Evere viel een losgewaaide plank op het hoofd van een jongetje. Hij liep rond 16 uur aan de hand van zijn moeder voorbij een appartementsgebouw toen hij het decoratiepaneel in zijn gezicht kreeg. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. "De moeder was volledig in shock", zegt een getuige, die het slachtoffer 3 jaar oud schat. "Ze krijste en weende voortdurend, met haar zoontje in haar armen."



Van perron gewaaid



Om 14.30 uur werd een 73-jarige man in het Antwerpse Berchem op een tramperron gegrepen door een windvlaag. Daardoor belandde hij met het hoofd tegen een voorbijrijdende tram. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het Middelheimziekenhuis.



Boom op cabrio



Op de Meldertsebaan in Meldert bij Lummen velde de aanhoudende wind een boom, net op het moment dat een vrouw in een cabrio er voorbij reed. Ze kon de boom niet meer ontwijken. De vrouw moest bevrijd worden uit haar wagen door de brandweer en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In zijn val maaide de boom nog een verlichtingspaal omver.



Ook in de rest van het land hield de storm - die Doris of Thomas genoemd wordt - lelijk huis. In Veurne werd zelfs een rijdende truck omvergeblazen. Tussen 17 en 20 uur was de storm op zijn hoogtepunt. Er werden windsnelheden tot boven 120 km/uur en een kracht tot 9 beaufort gemeten. Vannacht trok de storm verder naar het noorden, waardoor de wind bij ons ging liggen.



