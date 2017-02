Guur weer met veel regen en forse rukwinden

Door: redactie

22/02/17 - 06u42 Bron: Belga

© Kees van de Veen.

Er staan ons twee gure dagen te wachten, met regen en een aantrekkende wind. Vandaag zijn rukwinden tot 70 kilometer per uur mogelijk, morgen zelfs tot 90 kilometer per uur. Het weekend begint mogelijk met ijsplekken. Dat meldt het KMI.

Vandaag blijft het nog altijd zwaarbewolkt met een dik en laaghangend wolkendek waar vaak regen of motregen uitvalt. Het gaat ook stevig waaien met rukwinden rond 60 kilometer per uur, hier en daar tot 70 kilometer per uur. Het is wel zacht met temperaturen rond 10 tot 12 graden.



Morgen trekt een stormdepressie over de Noordzee richting Denemarken. De storing eraan verbonden zorgt vooral in de voormiddag voor zwaarbewolkt weer met perioden van regen. In de namiddag wordt het wisselvallig met opklaringen maar ook nog kans op enkele buien. De wind wakkert nog verder en er zijn windstoten mogelijk rond 90 kilometer per uur of meer.



Winterse buien en ijsplekken

Vrijdag wordt het wisselvallig met in de loop van de dag buien die in Hoog-België een winters karakter kunnen aannemen. Ook een donderslag is niet uitgesloten. Het wordt wat frisser met maxima van 1 tot 7 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het aan de grond vriezen en is er gevaar voor ijsplekken. In het weekend komt het zachte regenweer terug.