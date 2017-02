Indonesische hoofdstad onder water

Door: redactie

21/02/17 - 08u20 Bron: Belga

© Twitter @lontchi.

In de Indonesische hoofdstad Jakarta staan duizenden huizen onder water na hevige regenbuien. Dat melden de lokale autoriteiten. De zware regen veroorzaakte daarnaast ook chaos op de weg.

In sommige wijken van de hoofdstad komt het water tot anderhalve meter hoog. Verschillende inwoners moesten hun huizen daarom verlaten. Gewonden of doden vielen er evenwel niet.



Jakarta, een metropool met 10 miljoen inwoners, krijgt wel vaker te maken met zware overstromingen. Het drainagesysteem is onvoldoende voorzien op de hevige buien in het regenseizoen, dat begint in oktober en doorgaans aanhoudt tot maart.