Weekend wordt zacht en blijft zo goed als droog

18/02/17 - 07u28

De dag begint vandaag grijs, met lokaal nog enkele nevel- of mistbanken. Maar de kans op opklaringen wordt in de loop van de dag groter, vooral langs de kust en de Franse grens. Het wordt tot 10 graden in het westen en tot 4 graden op de Ardense hoogten. In het westen staat een zwakke tot soms matige zuidenwind, elders in het land is die eerder zwak uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.