Informatiefase voor fijn stof afgeblazen

Door: redactie

13/02/17 - 16u21 Bron: Belga

© thinkstock.

De gemiddelde fijnstofconcentraties zijn in de drie gewesten opnieuw lager dan 50 µg/m³ (microgram per kubieke meter). Daardoor wordt de informatiefase - die sinds donderdag 9 februari van kracht was - afgeblazen. Dat heeft de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) deze middag gemeld.

De PM10 concentraties bedroegen vandaag om 14 uur 49 µg/m³ in Vlaanderen, 32 µg/m³ in Wallonië (36 µg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) en 35 µg/m³ in Brussel. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten van ons land aanhouden voor het informeren van de bevolking.



De oorzaak van de gedaalde concentraties zijn de meteorologische omstandigheden: er is meer wind.



Morgen neemt de windsnelheid af en wordt een temperatuursinversie voorspeld. De verdunningsomstandigheden in de atmosfeer zullen dan weer ongunstiger worden. Als de informatiedrempel overschreden wordt, zal een nieuw informatiebericht verstuurd worden.