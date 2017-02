Minstens vier doden door lawine in Tignes

Door: redactie

13/02/17

Minstens vier mensen zijn omgekomen toen ze door een lawine werden meegesleurd in het Franse Tignes. Dat melden Franse media.



Een berggids en acht skiërs waren in een sector buiten de piste aan het skiën op 2.100 meter hoogte toen het incident plaatsvond.



Volgens de hulpdiensten zijn vier mensen omgekomen, werd een persoon levend vanonder de sneeuw gehaald en moest een andere gereanimeerd worden. Naar drie anderen wordt nog gezocht.



Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend.