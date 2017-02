Australië geteisterd door hitterecords en honderdtal brandhaarden

Door: redactie

In het zuidwesten van Australië, in de regio New South Wales, worden de laatste dagen warmterecords gemeten. Het extreem warme weer heeft als gevolg dat er heel wat bosgebieden in brand staan. De BBC spreekt maandagochtend zelfs van bijna honderd bosbranden.

De hittegolf, "de warmste ooit gemeten" in New South Wales, begon vrijdag. Verschillende sportevenementen werden om gezondheidsredenen reeds geannuleerd. Op sommige plaatsen in de staat stijgt het kwik tot boven de 45 graden Celsius.



Landelijke gebieden

Het zijn vooral de landelijke gebieden in deze staat die getroffen zijn door de hitte en de daaruit volgende bosbranden. Volgens de Rural Fire Service zijn er in New South Wales zeker 97 brandhaarden waarvan er 37 nog niet onder controle zijn gebracht.



Een 13-jarige en een 40-jarige werden ondertussen opgepakt omdat ze ervan verdacht worden moedwillig brand gesticht te hebben.



Voorlopig geen dodelijke slachtoffers

Voorlopig is er nog geen sprake van dodelijke slachtoffers. Maar uit officiële hoek klinkt het dat deze weersomstandigheden en branden erger zijn dan deze in 2009 in de staat Victoria. Toen lieten 173 mensen het leven.