Kritiek op tv-project over lawine in Italië

11/02/17 - 02u28 Bron: Belga

Een geplande televisiereeks over het lawineongeval in Italië met 29 dodelijke slachtoffers is op kritiek onthaald. Het productiehuis Taodue had deze week aangekondigd aan een project over het ongeval te werken. Na een reeks aardbevingen had een lawine nog geen maand geleden een viersterrenhotel in de Abruzzen bedolven. Elf mensen overleefden de ramp.