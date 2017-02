De winter is terug in het land: sneeuw op verschillende plaatsen

Door: redactie

10/02/17 - 19u41

Er viel vanavond al sneeuw in Zaventem. © Dieter Nijs.

Het was aangekondigd en vanavond is het ook zover. Het sneeuwt weer boven ons land. En hoewel het slechts om een korte winterprik gaat, blijft de sneeuw vanavond toch op verschillende plaatsen liggen, zo bereikten ons al foto's uit Zaventem, waar een dun sneeuwtapijtje ligt. Ook op andere plaatsen in het land is het vanavond rond 19 uur beginnen sneeuwen.

Ook in Kapellen, ten noorden van Antwerpen, is het beginnen sneeuwen. © Philippe Truyts. Sneeuw in Vilvoorde. © Dieter Nijs.

Onder meer in Zwijndrecht, bij Antwerpen, maar ook in Oudenaarde, in de Vlaamse Ardennen, is het vanavond beginnen sneeuwen. De minima schommelen vanavond en vannacht tussen -2 en -6 graden, in combinatie met de sneeuwval is het opletten voor gladde wegen.



Morgen is het meestal grijs met nog wat neerslag, eerst nog sneeuw, later overgaand in smeltende sneeuw en regen. Het wordt iets zachter met maxima van 2 tot 6 graden.



Zondagmorgen is er eerst nog veel bewolking met nog kans op een buitje. Daarna wordt het overal droog met breder wordende opklaringen. De maxima bedragen 5 tot 10 graden.Volgende week blijft het overdag zacht en droog en is er regelmatig zon. 's Nachts blijft het evenwel op de meeste plaatsen licht vriezen. Woensdag en donderdag kunnen er over het westen van het land meer wolkenvelden binnendrijven.