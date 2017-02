Gigantische tornado trekt spoor van vernieling door New Orleans: "Zeker tientallen gewonden"

Door: redactie

7/02/17 - 23u40 Bron: The Washington Post

Zeker drie tornado's, waarvan één zeer krachtig exemplaar, hebben New Orleans geteisterd. © Twitter.

video Het zuidoosten van de Verenigde Staten wordt geteisterd door enorme rukwinden en stormweer. Zo heeft een krachtige en gigantische tornado deze avond, Belgische tijd, New Orleans getroffen. De Amerikaanse krant 'The Washington Post' meldt dat de schade enorm is. De tornado trok over de gebieden die ook in 2005 hevig werden verwoest, toen door orkaan Katrina.

Liefst drie tornado's zouden over New Orleans gerold zijn. Storm chasers, mensen die 'jagen' op tornado's en die zo vaak mogelijk op film of foto willen vastleggen, waren deze avond - 15.30 uur Amerikaanse tijd - getuige van een gigantisch exemplaar. De tornado trok van west naar oost over een van de dichtsbevolkte gebieden van New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana.



De burgemeester van de stad, Mitch Landrieu, heeft al laten weten dat heel wat gebouwen beschadigd zijn. Onder meer een NASA-basis in Michoud, in het oosten van de stad, waar stukken van ruimtevaartuigen worden geassembleerd, kreeg het zwaar te verduren.



Zeker tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Het zou meestal gaan om "kleine verwondingen". Of er doden of vermisten zijn, is nog niet geweten. Volgens het persbureau 'Associated Press' trekken hulpdiensten door de straten om er zeker van te zijn dat niemand zich onder het puin van een ingestort gebouw bevindt. Ongeveer 10.000 woningen zitten zonder stroom en er zijn ook meldingen van gaslekken.