Week start zwaarbewolkt

Door: redactie

6/02/17 - 06u39 Bron: Belga

Vandaag is het meestal zwaarbewolkt en hier en daar kunnen enkele lichte buitjes vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. In de namiddag verschijnen enkele korte opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. De wind is zwak, eerst uit noordelijke richtingen en later wordt hij veranderlijk. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Vanavond en in het eerste deel van de nacht is het zwaarbewolkt en nog meestal droog. In het tweede deel van de nacht bereikt een regenzone het westen van ons land. De minima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 5 graden aan zee. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen en later zwak tot matig uit het zuidoosten.



Fris en druilerig

Morgenochtend is het meteen al vrij bewolkt met in het uiterste westen wat gedruppel. Geleidelijk aan wordt het overal zwaarbewolkt en neemt de meestal zwakke regenzone het grootste deel van het land in. Op het reliëf kan er smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden.



Terug nachtvorst

Vanaf woensdag neemt de invloed toe van een krachtig hogedrukgebied in de buurt van de Baltische Zee. Woensdag wordt nog een overgangsdag met eerst veel wolken en zelfs kans op enkele buitjes, die in het oosten winters kunnen zijn. 's Namiddags en 's avonds krijgen we vanuit het noordoosten koude, droge lucht aangevoerd, met dus ook opklaringen. De maxima liggen rond 5 graden.



Vanaf donderdag zijn de maxima licht positief terwijl we algemene nachtvorst krijgen.