Zachter weer in het verschiet

26/01/17 - 06u59

Het is vanochtend meestal zwaarbewolkt. In het noordoosten van het land zijn enkele opklaringen mogelijk. In de loop van de dag verdwijnt de bewolking op de meeste plaatsen en wordt het zonnig. Dat meldt het KMI. De temperaturen komen onder invloed van de zon wat hoger uit, met maxima tussen 1 en 3 graden in Vlaanderen en 0 tot -3 graden in de Ardennen.

Vannacht begint helder, maar geleidelijk komt er vanuit het westen wat meer (hoge) bewolking binnen. De minima liggen tussen -2 en -7 graden, maar naar de ochtend toe wordt het wat minder koud. De wind is matig en in de Ardennen soms vrij krachtig en draait naar zuidelijke richtingen.



Na een koude ochtend zijn er morgen aanvankelijk nog opklaringen. In de loop van de dag verwachten we behoorlijk wat hogere wolkenvelden, maar blijft het overwegend droog. Het wordt zachter met maxima van 2 tot 9 graden.



Bewolking

Zaterdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Een paar lokale buien zijn mogelijk maar het blijft toch op vele plaatsen droog. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in het westen en het centrum. Zondag neemt de bewolking toe en vergroot in de loop van de dag de kans op lichte regen. De maxima klimmen lokaal tot 9 graden.



Regen en buien

De eerste helft van volgende week verwachten we perioden met regen en buien. Dinsdag stijgt het kwik tot 10 of 11 graden. De nachtvorst verdwijnt in de meeste streken