Zes overlevenden gevonden in zolderkamer na lawine die hotel in Italië verwoestte

Door: redactie

20/01/17 - 12u01 Bron: DPA

© reuters.

In het Italiaanse hotel dat bedolven raakte door een sneeuwlawine, zijn zes overlevenden gelokaliseerd, onder wie een kind. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa.

De zes overlevenden bevinden zich in een zolderkamer, zo meldt de Italiaanse omroep Rai. Ze bevinden zich nog altijd onder het puin. De reddingsdiensten staan sinds 11.00 uur in contact met hen.



De zoekwerken naar de slachtoffers van de lawine worden intussen nog altijd voortgezet. Volgens sommige Italiaanse media werden al vier lijken geborgen, maar de hulpdiensten kunnen maar twee dodelijke slachtoffers bevestigen.



In het hotel Rigopiano in Farindola, dat in de Abruzzen ligt, bevonden zich twintig klanten en acht personeelsleden op het moment dat de lawine zich voordeed.