Tot begin volgende week nog koud en zonnig

Ook de komende dagen blijft het zonnige, maar koude weer aanhouden. In Laag- en Midden-België klimmen de temperaturen vanmiddag tot net boven het vriespunt. Het wordt +3 graden aan de kust en +2 in het centrum. In de Ardennen blijven de temperaturen -met maxima rond -4- heel de dag negatief. De wind waait zwak tot soms matig uit oost tot noordoost.