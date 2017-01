Bijzonder weerfenomeen: E40 over afstand van 300 meter ondergesneeuwd

Jelle Houwen

Aalter/Beernem Wie deze ochtend op de E40 tussen Beernem en Aalter reed, merkte wellicht een bijzonder weerfenomeen op. Alle bestuurders gingen plots op de rem omdat een strook snelweg, amper 300 meter lang, volledig ondergesneeuwd was. Vóór en na die strook was de weg wél vrij. Het bizarre en heel plaatselijke fenomeen heeft een naam: industriesneeuw.

Atmosferische omstandigheden laten lokaal #industriesneeuw toe, oa strookje tss Beernem en Aalter. Nog ergens meldingen? — Geert Naessens (@GeertNaessens)

"Dat is volledig gelijk aan echte sneeuw - motsneeuw eigenlijk - maar heeft een andere oorsprong", legt weerman Geert Naessens uit. "Het komt immers niet van natuurlijke oorsprong. Voorwaarde is dat de lucht al erg verzadigd is met bijvoorbeeld dichte mist. Daar kan dan plots een storing in komen, bijvoorbeeld door industrie-uitstoten. Doordat die onderste lagen al erg verzadigd zijn, gaan die deeltjes industrie-uitstoten condenseren in de mist en vallen ze, als het vriest, uit als kleine sneeuwvlokjes. Het fenomeen komt wel vaker voor. Bijvoorbeeld rond de Brugse koeltoren zien we dat wel meer." Voor wie er passeerde was het wel opletten geblazen: ook industriesneeuw is immers glad.



