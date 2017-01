Zo voelt het om in een lawine terecht te komen

Koen Van De Sype

video "Dat was griezelig." Dat is het eerste wat de Australische snowboarder Tom Oye (30) vorige week zei nadat hij in het Canadese skioord Whistler in een lawine terecht was gekomen. De man overleefde het met dank aan een verjaardagscadeau dat hij een maand ervoor kreeg. Met een camera op zijn helm filmde hij de hele angstwekkende ervaring.

Tom Oye. © Facebook. Op de beelden is Oye te zien terwijl hij van een berghelling naar beneden aan het glijden is. Opeens ontstaan er rondom hem barsten in de sneeuw. Daarop zie je de man naar beneden donderen.



Rugzak

Het was uiteindelijk de opblaasbare rugzak die hij een maand eerder had gekregen voor zijn dertigste verjaardag die hem het leven redde. Op de beelden is te horen hoe die zich opblaast terwijl hij valt. De rugzak zorgt ervoor dat je bovenop de lawine blijft en beschermd wordt voor rondvliegend puin.

