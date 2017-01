IJskoude dagen in zicht: hele week gladde wegen en mogelijk zelfs stroomtekort

Marc Uyttenhove

16/01/17 - 06u57 Bron: Het Laatste Nieuws

© Koen Blanckaert.

Het wordt bitter koud de komende dagen: tot -7 graden in Vlaanderen en -10 in de Ardennen, waar ook nog eens een halve meter sneeuw ligt. Dat zorgt een week lang voor gladde wegen en heeft mogelijk ook gevolgen voor de stoormvoorziening. De zoveelste extreme gril van het klimaat? Niets van, zeggen experts. "De voorbije zachte winters, dié waren abnormaal."

Zijn wij vertrokken voor de koudste en langste winter sinds jaren? Volgens weerman Frank Duboccage bestaat die kans. "Het valt inderdaad niet elk jaar voor dat het koudefront boven Oost-Europa ook zo diep tot in het zuiden doordringt en er voor langere tijd blijft kamperen. In landen als Servië, Roemenië of Bulgarije zijn ze temperaturen van -20 graden 'gewoon', maar als het ook gaat vriezen op de Griekse eilanden en in Zuid-Frankrijk, en er tot een meter sneeuw ligt op de stranden van Kreta en Zuid-Italië, dan kan je wel degelijk van een ferme winterprik spreken."



Gladde wegen

Het wordt in elk geval een ijskoude week. Met het kwik elke dag rond of beneden de nul en 's nachts fikse vriestemperaturen. "Automobilisten zijn dus gewaarschuwd, want er is de hele week risico op gladde wegen. Zeker dinsdag, maar wellicht ook woensdag, wordt een zogenaamde 'ijsdag', waarbij de temperatuur ook overdag niet boven de nul uitstijgt. Daarna zouden de mist en lage bewolking de bijtende vrieskou van 's nachts wat kunnen temperen. Maar een dikke winterjas en handschoenen komen zeker nog een hele week goed van pas." Aan strooizout is er overigens geen tekort. Er ligt een voorraad van nog zeker 80.000 ton. Tot nu toe heeft het Agentschap Wegen en Verkeer deze winter zowat 25.000 ton gestrooid.



Stroomtekort

Het winteroffensief van deze week heeft mogelijk ook gevolgen voor de stroomvoorziening. Hoogspanningsbeheerder Elia houdt er rekening mee dat het de twee gascentrales, in Vilvoorde en Seraing, voor het eerst in de geschiedenis zal moeten opstarten om een eventueel stroomtekort op te vangen. "Bij stevig vriesweer kopen wij elektriciteit in de buurlanden", zegt Kathleen Iwens van Elia. "Maar omdat het in Frankrijk nu ook behoorlijk wintert en zij bij dezelfde leveranciers aankopen, dreigt er een tekort op de markt en moeten wij mogelijk ons noodplan in werking zetten."



LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL VANDAAG IN HET LAATSTE NIEUWS OF IN ONZE PLUSZONE, EXCLUSIEF VOOR ABONNEES. PROEF NU 4 WEKEN VOOR MAAR 2 EURO.