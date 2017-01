Na de "stormen van kritiek" over de uitgebleven storm: weerman David Dehenauw schrijft deze open brief

Door: redactie

14/01/17 - 22u23

"Amai, was dat nu die storm?", "Een storm in een glas water", "Die voorspellingen konden beter", het zijn maar enkele van de kritische reacties op het uitblijven van de grote storm van gisteren die de kust 30.000 zandzakken had doen aanrukken en ook in Antwerpen voor ophef zorgde. Iedereen vreesde voor het ergste, maar er bleek weinig aan de hand. Weerman David Dehenauw begrijpt de kritiek op de foute weersvoorspelling, maar vindt het nodig om tegenwind te bieden. "Stormen van kritiek", zo begint hij zijn open brief.

"Vrijdag 13 januari. Een belangrijke getijvoorspelling liep fout, gelukkig aan de veilige kant, maar fout. Niet de eerste keer dat een voorspelling minder goed is, het zal ook niet de laatste zijn", zo vangt weerman David Dehenauw zijn open brief aan. "Kritiek komt er, niet van de minsten, en dat mag, dat moet. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van, als we serieuze kritiek ter harte nemen en proberen om het bestaande te verbeteren. (...) Gezien mijn bekendheid als weerpresentator, ben ik zeker onderhevig aan kritiek en dat vind ik normaal, ik kan er ook goed mee om. Comes with the job."

Vande Lanotte Maar vooral de kritiek van de burgemeester van Oostende, Johan Vande Lanotte en zijn voorganger Jean Vandecasteele schoten in het verkeerde keelgat, al is de weerman niet ontgoocheld noch boos. Dehenauw vindt simpelweg niet dat de weerdiensten de kritiek verdienen. Hij wijst erop dat er steeds duidelijk gecommuniceerd werd en dat het nu eenmaal ging om een storm die zeer moeilijk te voorspellen was. Om de critici van antwoord te dienen, legt hij in zijn brief rustig en uitgebreid uit hoe de weerdiensten werken, wat er fout liep en waarom.