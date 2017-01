Modderstromen in Argentinië sleuren Belg de dood in in ravijn

Door: redactie

Het noodweer van begin deze week in het noorden van Argentinië heeft twee mensenlevens geëist. Een van de dodelijke slachtoffers is een 73-jarige Belg die al langer in de regio woonde. De man zat samen met zijn vrouw in een auto die door modderstromen werd meegesleurd tot in het ravijn.