Wandelaarster komt om het leven door lawine in Frankrijk, metgezel ernstig onderkoeld en zwaargewond

In de Franse Pyreneeën is vandaag een wandelaarster om het leven gekomen door een lawine. Een metgezel raakte zwaargewond, meldt de vice-prefect van Oloron-Sainte-Marie. Het ongeluk gebeurde in de vallei van Ossau bij de skigebieden in de buurt van de stad Laruns. De twee werden verrast door de lawine, op een hoogte van 1830 meter. Een derde persoon bleef ongedeerd en kon alarm slaan.