Hoofdwegen liggen er vrij goed bij dankzij 950 ton strooizout, maar plaatselijk nog glad

Door: redactie

13/01/17 - 05u14

Brugge is bedekt onder een sneeuwtapijt. © Benny Proot.

Aan de kust en in delen van West-Vlaanderen valt er sinds gisteravond regen en (smeltende) sneeuw, maar de rest van het land kreeg sneeuwval. Ook de komende uren kan er nog sneeuw vallen. In West-Vlaanderen was er volgens Noodweer Benelux gisteravond zelfs sprake van 'dondersneeuw', een zeldzaam natuurfenomeen waarbij sneeuwbuien gepaard gaan met donder en bliksem. Sommige wegen liggen er gevaarlijk glad bij. Wie kan, vermijdt best onnodige verplaatsingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt dat ook tijdens de ochtendspits de wegen nog glad kunnen zijn.



Op de meeste plaatsen is er sneeuw gevallen, maar die is tijdens de nacht beginnen smelten. De hoofdwegen liggen er vrij goed bij. Op de meeste snelwegen is de rechterrijstrook vrij, de linkerrijstrook kan nog glad zijn. Ook op de ring rond Brussel en in Brussel-centrum is het nog oppassen. "We zien vooral in de omgeving van de Groenendaaltunnel op de buitenring bijna stilstaand verkeer, en ook in de buurt van Halle verloopt het verkeer moeilijk", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.



In de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg bestaat er nog steeds kans op winterse neerslag, die de weg tijdelijk moeilijk berijdbaar kan maken.



In Wallonië is de toestand van de wegen problematischer. In de provincies Namen, Luik en Luxemburg er is een tijdelijk verbod voor vrachtwagens van dertien meter of meer. Dat is het geval tussen Loncin (A602) en Neufchâteau (A26) in beide richtingen, op de A4 (E411) tussen Daussoulx en Achêne richting Luxemburg, de A4 (E411) tussen Neufchâteau en de grens met Luxemburg en de A27 (E42) tussen Verviers en de grens met Duitsland in beide richtingen.



Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers aan om hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. "Houd voldoende afstand en pas de snelheid aan", klinkt het. Bruyninckx roept de weggebruikers ook op om de wegeninfo in de gaten te houden.



De strooidiensten hebben afgelopen nacht 950 ton strooizout gestrooid. Ze blijven de toestand van de weg opvolgen en rijden uit om te strooien waar en indien mogelijk, aldus Wegen en Verkeer. De regen heeft op veel plaatsen immers het strooizout weggespoeld, met gladde wegen tot gevolg. Lees ook Daar is de sneeuw: "Stel verplaatsingen zoveel mogelijk uit" - 10 tips voor wie toch de baan op moet

OOST-VLAANDEREN © Jürgen Eeckhout. De eerste sneeuw was nog maar net gevallen, of het was al serieus koekenbak op de E17 in Nazareth. Net voor het parkeerterrein in de richting van Gent verloor een bestuurder rond 23 uur de controle over het stuur van zijn wagen. De auto botste tegen een vangrail en vatte door de hevige klap meteen vuur. De bestuurder was op tijd uit zijn wagen, maar zijn wagen brandde wel helemaal uit.



De brandweer kwam ter plaatse, maar de auto was al reddeloos verloren. Het slachtoffer werd met verwondingen, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Door het ongeval was de E17 over twee rijstroken versperd, wat ondanks het late uur toch een lange file veroorzaakte. Rond middernacht was de rijbaan alweer vrij.

WEST-VLAANDEREN Laatste stuk van de #E40 Leuven-Brussel ligt er echt ellendig bij. Vanaf Kraainem. #sneeuw #winterweer — katrien boon (@katrienboon) De strakke rukwinden en hevige regenval van gisteravond en vannacht heeft voor heel wat schade gezorgd langs de volledige kust.

© Mathias Mariën. In Blankenberge viel op de Zeedijk door de hevige rukwinden een stelling van tien verdiepingen hoog naar beneden. Gelukkig liep er op dat moment niemand op de dijk of het strand. Nog op de Blankenbergse Zeedijk moest de brandweer tussenbeide komen toen een stuk van de voorgevel van een restaurant door de hevige wind en regen wegvloog. Het waterpeil in de jachthaven van Blankenberge steeg dan weer aanzienlijk en overschreed de onderste wandelpaden, maar van echt gevaar was er nooit sprake door de genomen voorzorgsmaatregelen. © Mathias Mariën.

In Nieuwpoort moest de brandweer verschillende keren uitrukken voor takken die op de weg waaiden. De korpsen van Brugge en Blankenberge kregen heel de nacht door oproepen van stormschade en wateroverlast.

In Oostende waaide een grote partytent van 8 meter op 5 op verschillende wagens. Drie wagens raakten licht beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie kwam snel ter plekke om het zeil van de poten los te snijden. Vooralsnog bereikte het waterpeil geen alarmerende hoogte.

Net voor de hevige rukwinden losbarstten trok er overigens een sneeuwzone over onze provincie, dat zorgde onder meer op de Markt van Brugge voor mooie beelden. Vandaag staan alle hulpdiensten in opperste staat van paraatheid voor de verwachte stormtij vanaf de middag.