"Pier Blankenberge onmogelijk te beschermen tegen loodrechte noordwester"

Door: Mathias Mariën

12/01/17 - 14u06 Bron: Eigen berichtgeving

De Pier van Blankenberge (archieffoto). © Benny Proot.

Zorgt de verwachte storm van morgenmiddag voor een ware ravage aan de Pier van Blankenberge? Volgens concessionaris Francis Vandendorpe is de kans alvast groot dat de volledige benedenverdieping grote schade oploopt. Voorzorgsmaatregelen nemen is zo goed als onmogelijk. "Als de weersverwachtingen blijven zoals ze nu zijn, vrees ik het ergste."

Het grootste probleem is de manier waarop de pier werd gebouwd. "Onze Belgium Pier staat deels gebouwd deels op een betonnen ton. Het grote probleem is dat er geen water doorheen kan. Tijdens de Sinterklaasstorm van 2013 zorgde de westenwind ervoor dat de golven als het ware weg van de Pier waaiden. Nu verwachten ze een noordwestenwind, wat betekent dat de krachtige golfen loodrecht op de Pier afkomen. Een ramp", zegt Vandendorpe.



"Het water kan daar niet weg en zal een uitweg zoeken. Het zal net zijn alsof er 80 vrachtwagens op een muur rijden. In het slechtste geval loopt het water binnen in de benedenverdieping, wat voor een grote ravage zou zorgen."



Een pasklare oplossing op korte termijn is er niet. Net zoals er amper voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden. "Het is bang afwachten en hopen dat de storm nog afzwakt of de windrichting verandert. Pas morgenochtend zullen we meer weten en is het D-Day voor de Pier", aldus Vandendorpe. Uit voorzorg is de Pier afgesloten voor iedereen. Ook de geplande evenementen werden afgelast.