Storm op komst: dit is wat je moet doen om schade te voorkomen

Door: redactie

12/01/17 - 10u36 Bron: Crisiscenter

Een beeld uit 2007, toen de Schelde in Antwerpen overstroomde. © Laenen.

Vandaag en morgen wordt er in ons land storm verwacht. Zo worden er onder meer aan de kust en in Antwerpen hoge waterstanden verwacht. Deze tips geeft het crisiscentrum van de federale overheid om je voor te bereiden en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Voor de storm

- Zorg dat uw dak goed onderhouden is en controleer of er geen dakpannen los zitten. Controleer of uw dakgoten niet verstopt zijn.

- Laat regelmatig de algemene toestand en die van de buitenkant van uw schoorsteen controleren (risico op instorting van de schoorsteen).

- Maak de (bovengrondse) stookolietank vast.

- Zet al wat door de wind meegevoerd kan worden binnen of maak het vast (tuinmeubelen, speelgerij, ...).

- Sluit ramen en deuren.

- Als de storm gepaard gaat met onweer, trek dan de stekker van computer(s), televisietoestel(len) en andere elektrische toestellen uit.

- Zorg dat uw huisdieren binnen zitten.

- Informeer u en blijf de media en aanbevelingen van de overheden volgen in geval van een stormalarm.

- Aarzel niet om uw buren zo nodig te helpen.